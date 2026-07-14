Финэксперт Тарасова призвала заранее разделить бюджет на проживание, питание и транспорт в отпуске

После отпуска некоторые сталкиваются с неприятным финансовым сюрпризом. Эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова рассказала Life.ru , как можно заранее защитить свой бюджет и не столкнуться с непредвиденными тратами во время путешествия.

По словам специалиста, многие туристы при планировании отпуска ограничиваются подсчетом общей суммы, не распределяя расходы по категориям. Из-за этого уже в первые дни отдыха можно потратить слишком много на развлечения, рестораны или покупки. Юлия Тарасова советует заранее разделить бюджет на проживание, питание, транспорт, экскурсии, сувениры и резерв на непредвиденные расходы. Такой подход помогает контролировать траты и корректировать их во время отдыха.

Особое внимание эксперт рекомендует уделить первому дню поездки. В этот период туристы часто совершают эмоциональные покупки — бронируют дорогие экскурсии, оплачивают дополнительные развлечения или приобретают сувениры. Лучше использовать первый день для знакомства с местом, а серьезные финансовые решения принимать позже.

«Первые часы отпуска сопровождаются эмоциональным подъемом. Именно в этот момент путешественники чаще соглашаются на экскурсии, дополнительные развлечения или крупные покупки. Лучше оставить первый день для знакомства с местом, а решения о дополнительных расходах принимать позже», — объяснила Тарасова.

Полностью отказываться от спонтанных трат не стоит — они могут сделать воспоминания о путешествии более яркими. Однако для таких покупок эксперт рекомендует заранее выделить отдельный бюджет.

Еще один способ избежать лишних трат — использовать правило одного дня. Если вещь не является уникальной, лучше дать себе хотя бы сутки на размышление. За это время становится проще понять, действительно ли покупка необходима.