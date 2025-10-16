Финэксперт Патешман предложил одиночкам готовить еду на неделю и замораживать ее

Одиночество за рулем кухонного корабля может привести к финансовым потерям: блюда быстро портятся, а время на готовку тратится впустую. Консультант по личным финансам Александр Патешман поделился с Life.ru советами, как сэкономить в такой ситуации.

Специалист рекомендовал холостякам приобретать бизнес-ланч на работе и дома, напомнив, что готовая еда хранится недолго — два-три дня.

«Если вечером возвращаетесь домой, зайдите в магазин. Часто там можно найти товары со значительными скидками — из-за окончания срока годности», — добавил эксперт.

Патешман предложил готовить пищу на неделю вперед и замораживать ее порционно. Такой подход позволяет всегда иметь под рукой рацион, соответствующий потребностям. Кроме того, можно легко контролировать качество блюд, а также снижать количество соленого и жирного.