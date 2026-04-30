Финэксперт Модель заявил, что сложный пароль и разблокировка по биометрии защитят от утечки данных при краже смартфона

В современном мире смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, храня в себе доступ к финансовым и личным данным. Потеря или кража устройства может привести к серьезным последствиям. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель в интервью KP.RU поделился пятью шагами, которые помогут минимизировать риски.

Первое и самое важное действие — немедленная блокировка SIM-карты. Это можно сделать через звонок оператору, через приложение или личный кабинет. Также необходимо приостановить или перевыпустить eSIM, если вы ею пользуетесь.

Следующий шаг — связаться с банком и потребовать временно ограничить доступ к мобильному приложению. Если вы пользуетесь брокерскими или инвестиционными приложениями, сообщите о случившемся и соответствующим организациям.

Большинство современных гаджетов позволяют удаленно заблокировать экран, определить геолокацию или полностью стереть данные через сервисы «Найти устройство» или «Локатор». Для Android нужно открыть сайт android.com/find, для iPhone — icloud.com/find или приложение «Локатор».

После блокировки SIM-карты и банковских приложений необходимо сменить пароли. Первым делом нужно изменить пароль от основной электронной почты, затем завершить все активные сеансы на потерянном устройстве и только после этого поменять пароли от Госуслуг, онлайн-банков, соцсетей и мессенджеров.

Обязательно подайте заявление о краже и укажите в нем IMEI-код устройства. По запросу правоохранителей сотовый оператор может помочь в отслеживании местоположения гаджета.

Чтобы кража смартфона не обернулась потерей данных, примите меры заранее: установите сложный пароль и разблокировку по биометрии, задайте PIN-код на SIM-карту, отключите показ SMS на заблокированном экране и включите двухфакторную аутентификацию.