Финэксперт Модель рассказал, что выгоднее всего уходить в отпуск в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре

Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель рассказал «Газете.Ru» , в какие месяцы 2026 года будет выгоднее всего брать отпуск.

По словам эксперта, выгоднее всего будет уйти на отдых в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре. В этих месяцах больше рабочих дней, что позволит меньше потерять в зарплате.

«Принцип простой: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить отдыхать именно в этот период. Минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней», — цитирует URA.RU Моделя.

Он также подчеркнул, что неиспользованные дни отпуска не сгорают, за них при увольнении должны будут выплатить компенсацию. Заменить отпуск деньгами можно только в той части, которая превышает 28 дней.

Дмитрий Модель напомнил, что одна часть отпуска должна быть не меньше 14 календарных дней подряд, а остальные дни согласовываются с работодателем. Уйти в отпуск можно только спустя шесть месяцев работы, однако есть исключения: беременные перед декретом, несовершеннолетние и усыновители ребенка в возрасте до трех месяцев.