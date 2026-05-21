Финэксперт Модель посоветовал при блокировке перевода предоставить банку документы, подтверждающие легитимности операции

В современном мире финансовые учреждения усилили меры по борьбе с мошенничеством, что порой приводит к блокировке операций по картам. Эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель разъяснил KP.RU , что рост хищений вынудил Банк России расширить список подозрительных признаков с 6 до 12, обязывая банки проверять каждый перевод.

Как отметил эксперт, если банк заблокировал карту за перевод, не стоит паниковать. Ваши средства в безопасности, и операция лишь приостановлена для проверки. Важно самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на карте, и уточнить причину блокировки.

Далее следует предоставить документы, подтверждающие легитимность перевода, такие как договор купли-продажи, чек или скриншот переписки с получателем. После подтверждения вашей добросовестности банк разрешит операцию.

Чтобы избежать подобных ситуаций, не нужно сообщать никому данные своей карты, ПИН-код и пароли. Лучше всего отказаться от участия в схемах, связанных с пересылкой денег. Важно загружать приложения только из официальных магазинов.

Кроме того, обновляйте данные о номере телефона в банке после его смены и включите уведомления обо всех операциях в приложении банка или по СМС. Помните, настоящий банк никогда не попросит вас перевести деньги на «безопасный счет». В случае сомнений всегда перезванивайте в банк по номеру с карты, чтобы удостовериться в безопасности ваших сбережений, заключил специалист.