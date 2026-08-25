Финэксперт Модель напомнил, что семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться удлиненными ипотечными каникулами

С 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться удлиненными ипотечными каникулами — до 18 месяцев. Новый закон упростит процедуру получения отсрочки по ипотечным платежам, исключив необходимость подтверждения снижения доходов. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на руководителя Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрия Моделя.

Ипотечные каникулы позволяют временно приостановить платежи по кредиту или уменьшить их размер. На время льготного периода банк не начисляет штрафы и пени, не может требовать досрочного погашения кредита или подавать в суд. Платежи просто замораживаются — их можно будет вернуть позже без дополнительных санкций.

Чтобы получить отсрочку, нужно соответствовать нескольким условиям: — Сумма ипотечного кредита не должна превышать лимит, установленный правительством (сейчас это 15 млн рублей). — Льготный период по этому договору ранее не предоставлялся (исключение — каникулы, оформленные из-за чрезвычайной ситуации, для участников СВО и членов их семей, а также «ковидные» каникулы). — Ипотечное жилье должно быть единственным. — В отношении заемщика не должно быть процедуры банкротства, судебного решения о взыскании долга по ипотеке или исполнительного листа к поручителю. — На дату обращения не должны действовать другие каникулы.

Для оформления отсрочки необходимо обратиться в свой банк с заявлением, в котором указать дату начала каникул и основание для их получения (рождение, усыновление или удочерение второго или последующего ребенка). К заявлению нужно приложить свидетельства о рождении или усыновлении на всех детей.