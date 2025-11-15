Финэксперт Борисова рекомендовала покупать искусственную ель, обработанную огнеупорным составом

При выборе искусственной новогодней елки важно уделить внимание ее безопасности и качеству. Об этом рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова в беседе с NEWS.ru .

Специалист посоветовала проверить отсутствие запаха у изделия, наличие огнеупорной обработки и надежность крепления конструкции.

«Затем важно сравнить цены в магазинах и на маркетплейсах. В частности, следует выбрать несколько производителей с наиболее понравившимися дизайнерскими решениями елок и посмотреть динамику цен по их товарам», — отметила эксперт.

По ее словам, следует учитывать параметры елки, чтобы она соответствовала отведенному для нее месту в доме. Стоит ориентироваться на высоту потолков и диаметр дерева, чтобы подобрать оптимальный вариант.