Финэксперт Бархота: институт самозанятости решит проблему серой аренды жилья

Фото: РИА «Новости»

Рынок арендного жилья можно сделать прозрачным при помощи института самозанятости. Об этом рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, обелить сектор серой и черной аренды квартир можно только через институт самозанятых. Гражданин, который сдает квартиру в серую, стоит перед выбором: либо он платит льготные 6% и декларирует свой доход, либо ничего не платит и скрывается. Однако если его поймают, то наказание будет неизбежным.

Несмотря на это, многие предпочитают платить 6%, а не более высокие проценты, как при других системах налогообложения. Это делает процесс уплаты налогов более привлекательным для арендодателей. Благодаря институту самозанятых растет доля легальных арендных квартир, подчеркнул Бархота.

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