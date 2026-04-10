Финэксперт Астахова посоветовала создать денежный резерв перед получением кредита
Финансовый эксперт Екатерина Астахова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рекомендовала заранее создать финансовую «подушку безопасности» для покрытия обязательных платежей перед оформлением кредита.
Специалист отметила необходимость обязательной подготовки к получению средств от банка.
«Обеспечить себе хотя бы трехмесячную подушку безопасности на то, чтобы платить кредит. Посчитать, сколько в месяц у меня будет платеж, и как бы застраховать эту сумму у себя: положить на депозит, под подушку, все что угодно», — объяснила эксперт.
Астахова подчеркнула важность планирования изменений в расходах после получения кредита и расчета процента дохода, который будет уходить на погашение долга.