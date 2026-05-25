Финэксперт Астахова отметила высокую эффективность аромата выпечки для продаж

В эфире радиостанции «Говорит Москва» финансовый эксперт Екатерина Астахова рассказала, что запах выпечки привлекает людей и побуждает их зайти в магазин.

По ее словам, маркетинг проявляется в том числе через ароматы и цвета в торговых точках.

«Запах выпечки лучше всего продает, это всегда привлекает, и мимо человек не пройдет», — отметила специалист.

Как пояснила Астахова, в магазинах работают целые команды профессионалов, которые подбирают ароматы для торговых точек.