Финэксперт Астахова назвала вечер пиковым временем для онлайн-заказов

Финансовый эксперт Екатерина Астахова поделилась наблюдениями о наибольшем всплеске онлайн-заказов. Такая активность приходится на вечер, сообщила она в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Как пояснила специалист, именно в этот период у людей больше свободного времени, которое можно потратить на оформление покупок в интернете.

«Вечером мы не ограничены какими-то делами, заботами, работой. И можно посидеть и „подофаминить“», — отметила эксперт.

Астахова напомнила, что шопинг способствует выработке гормона удовольствия, добавил RT.