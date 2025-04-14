Финдиректор ГК «Самолет» рассказала о рисках сделок по рассрочкам

В 2025 году на рынке российской недвижимости заметной проблемой стала нестабильность рассрочных сделок. На старте проекта некоторые клиенты предпочитают разорвать контракт, рассказала в интервью финансисту Игорю Шимко финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая.

«У нас тоже есть неудачный опыт рассрочки: один из проектов показал достаточно большой объем расторжений именно по этой схеме. Это стандартная практика расторжения рассрочки. Но квартира, купленная на старте, всегда дешевле, чем квартира, купленная на дате ввода. Рассрочка расторгается на дате ввода, и ты получаешь актив, который вырос в цене», — отметила Голубничая.

В результате тот же лот девелоперам приходится продавать уже второй раз. Однако подобная практика порождает другую проблему — появление так называемых любителей расторжений.

Как правило, за этим стоят отдельные агенты и консультанты, которые продвигают модель «инвестиций через рассрочку». Суть схемы: взять квартиру в рассрочку и продать ее до момента выхода на ипотеку, что на практике оказывается неработающей стратегией.