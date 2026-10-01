Финансовый советник Новикова сообщила, что новогодний стол в 2026 году обойдется в 11–13 тыс рублей

Новогодний стол для семьи из четырех человек в 2026 году обойдется примерно в 11–13 тыс рублей при готовке дома. Об этом «Москве 24» сообщила независимый финансовый советник Марина Новикова.

С учетом инфляции в 5–6% стоимость новогоднего стола в 30 тысяч рублей является разумным ориентиром. Для сравнения: в 2025 году такой набор продуктов оценивали в 10,5–12 тысяч рублей, что на 6–10% выше показателя 2024 года.

Маркетолог Игорь Новиков отметил, что часть продуктов можно купить заранее, проверив срок годности и целостность упаковки. По его словам, товары ведут себя по-разному: что-то дорожает, а что-то дешевеет. При грамотном планировании и ловле выгодных моментов можно сэкономить до 5–15%, что составит несколько тысяч рублей.

Марина Новикова рекомендовала распределить расходы на три месяца. В октябре стоит покупать бакалею, в ноябре — кондитерские изделия, а мясо и рыбу можно заморозить. Сравнение цен в разных магазинах также может дать экономию до 15%.