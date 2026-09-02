Финансовый советник Карпычева назвала правила займа друзьям

Перед займом стоит оценить надежность человека и собственный финансовый запас, заявила финансовый советник Анна Карпычева. По ее словам, одалживать можно только сумму, потеря которой не нарушит личный бюджет, сообщает Москва 24 .

Карпычева рекомендовала мысленно считать переданные деньги подарком. Если невозврат вызовет злость или потребует сократить расходы, от займа лучше отказаться. Средства следует брать только сверх финансовой подушки безопасности.

Эксперт призвала особенно осторожно относиться к просьбам о деньгах людей, которые выплачивают кредиты или ипотеку. По ее словам, заем другому человеку не должен ставить под угрозу собственную платежеспособность.

Карпычева также посоветовала различать экстренные случаи, связанные со здоровьем или жизнью, и импульсивные покупки. Во втором случае заем может помешать человеку научиться планировать бюджет и увеличить его долги.

Отказывать стоит и тем, кто уже занимал деньги, но не возвращал их. Эксперт отметила, что уверенное и вежливое «нет» поможет сохранить финансовое спокойствие и отношения.