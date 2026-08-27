Финансовый консультант Захаркин рассказал о причинах спроса на электрозарядные станции

За последнее лето интерес россиян к установке электрозарядных станций (ЭЗС) увеличился примерно вдвое. Инвесторы видят в этом возможность получать доход от зарядки электромобилей, а также рассчитывают на господдержку, которая помогает компенсировать часть затрат на оборудование и подключение. Об этом Авторадио рассказал финансовый консультант Руслан Захаркин.

По словам инвестора, интерес к этому бизнесу оправдан только при условии правильного выбора локации и высокой загрузки оборудования.

Стоимость одной быстрой зарядной станции может достигать нескольких миллионов рублей, а сроки окупаемости варьируются от пяти до семи лет в зависимости от места установки и количества клиентов. Маржинальность такого бизнеса оценивается экспертами примерно в 20–22% годовых, и Руслан Захаркин согласен с этой оценкой, подтверждая доходность около 20%.

По итогам прошлого года в России уже насчитывалось более десяти тысяч публичных зарядных станций. Текущий всплеск спроса во многом обусловлен ситуативными факторами, однако эксперты полагают, что он не исчезнет полностью. Парк электрокаров продолжает расти, что формирует устойчивый рынок зарядной инфраструктуры.