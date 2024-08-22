Финансовый консультант Тюрнева: детская банковская карта поможет развивать финансовую грамотность у ребенка

Финансовый консультант Анна Тюрнева в беседе с изданием «Москва 24» рассказала о плюсах банковских карт для детей. По словам эксперта, с помощью такого инструмента родители могут развить у своих детей финансовую грамотность.

Кроме того, детская банковская карта позволит взрослым контролировать расходы у ребенка.

«Оформляя карту, нужно подключить функцию СМС-информирования: как только ребенок совершит какую-то покупку, родителям на телефон придет отчет», — добавила Тюрнева.

Некоторые карты дают возможность возврата кэшбека за покупки определенных категорий товаров, сообщила консультант.

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