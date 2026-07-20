Финансовый консультант Патешман рассказал о трех способах сэкономить на аренде жилья

Личный финансовый консультант Александр Патешман рассказал Life.ru о трех способах сэкономить на аренде жилья. Каждый из них имеет свои особенности и уровень риска.

Первый способ заключается в том, чтобы договориться с владельцем жилья напрямую и избежать комиссии агрегатора. Для этого можно оформить две брони на пересекающиеся даты, а затем предложить владельцу отменить одну из них и рассчитаться напрямую. Если хозяин соглашается, он экономит на комиссии сервиса, а часть этой суммы может предоставить арендатору в виде скидки. Однако здесь есть риск, что владелец передумает или изменит условия.

Второй способ требует больше времени, но позволяет дополнительно сэкономить за счет промокодов и банковского кешбэка. Эксперт рекомендует разбивать десятидневную аренду на несколько коротких бронирований по два-три дня и использовать доступные скидки на каждую отдельную бронь, если это позволяют условия сервиса. Суммарная выгода может оказаться существенной. Дополнительную экономию помогают получить банковские карты с повышенным кешбэком. Главный недостаток такого способа — необходимость оформлять сразу несколько бронирований.

Третий способ — самый простой и безопасный. Он предполагает обычное бронирование квартиры сразу на весь срок через агрегатор без каких-либо сложных схем. В этом случае достаточно найти актуальный промокод сервиса и оплатить бронирование банковской картой, которая предусматривает повышенный кешбэк. Такой подход позволяет сэкономить до 15% без лишних действий и дополнительных рисков.