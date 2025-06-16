Финансовый консультант Патешман предложил выбирать для первых свиданий места с фиксированной ценой блюд

Когда возникает желание провести время с любимым человеком, но нет средств на дорогостоящие развлечения, можно воспользоваться практическими рекомендациями. Личный финансовый консультант Александр Патешман поделился с Life.ru эффективными советами для организации романтического вечера при ограниченном бюджете.

По словам эксперта, молодежь часто сталкивается с нехваткой средств на посещение ресторанов и увеселительных заведений. Однако это не повод отказываться от свиданий. Патешман утверждает, что в условиях экономии на первый план выходит креативность, и даже небольшая сумма может обеспечить приятный вечер.

Финансовый консультант рекомендует выбирать заведения с фиксированной ценой за блюда, чтобы заранее знать итоговую сумму чека. Он также советует использовать все возможности, которые предлагает город.

«Можно схитрить, сказать, что у тебя день рождения, и тебе еще кусок торта подарят бесплатно. Все равно дату рождения никто не проверяет. Но это только в том случае, если ты сможешь девушке продать этот трюк как некую твою оригинальность, а не как скупердяйство, надо иметь в виду», — отметил эксперт.

Прогулки по рекам, летние кинотеатры под открытым небом и психологические игры — все это может стать отличной альтернативой традиционным свиданиям. Патешман также рекомендует не упускать возможности лучше узнать свою спутницу.

В заключение Патешман отметил, что даже небольшие знаки внимания, например заказ любимой песни у уличного музыканта за 100–200 рублей, могут произвести сильное впечатление.