Финансовый консультант Патешман предложил мыться в фитнес-клубах при летних отключениях воды

С 13 мая в Москве начнутся плановые профилактические работы на теплосетях, в связи с чем ожидается отключение горячей воды на срок до 10 дней по некоторым адресам. Финансовый консультант Александр Патешман предоставил для Life.ru список способов, которые помогут решить вопрос личной гигиены без необходимости использования тазиков.

Среди бюджетных вариантов специалист выделил абонемент в фитнес-клуб. Можно воспользоваться гостевыми приглашениями от друзей и посетить душ в спортивном центре.

Эксперт также предложил отправиться всей семьей в гостиницу или хостел. Он посоветовал снять один номер на всю семью и воспользоваться накопителями горячей воды.

Патешман также напомнил о существовании бизнес-залов. Некоторые банки предлагают своим клиентам бесплатные проходы в бизнес-залы на вокзалах, где имеются душевые.