Финансовый консультант Патешман поделился рекомендациями, как избежать переплат при организации похорон

Финансовый консультант Александр Патешман в интервью Life.ru поделился рекомендациями, как избежать переплат при организации похорон. Он подчеркнул важность заблаговременной подготовки, которая помогает снизить расходы и противостоять давлению недобросовестных агентов.

Эксперт рекомендует заранее найти и сохранить контакты надежного ритуального агента. Это может сократить расходы почти вдвое.

Одним из способов экономии Патешман назвал заблаговременное оформление семейного участка на кладбище. Стоимость такого участка в Подмосковье составляет около 1,5 млн рублей. Это значительное вложение, но оно позволяет организовать родовое захоронение и избежать ситуации, когда родственники оказываются похоронены на разных кладбищах.

«Ваши дети и внуки скажут вам спасибо, что у них есть одно место для поминовения, а не несколько разбросанных по области», — отметил финансовый консультант.

Патешман также обратил внимание на кремацию как более доступный вариант. Он подчеркнул, что этот способ позволяет сэкономить на месте захоронения и уходе за могилой. Однако при выборе необходимо учитывать религиозные традиции семьи.

Кроме того, эксперт посоветовал проверять документы на существующие могилы заранее, чтобы избежать препятствий для подхоронений.

Александр Патешман также отметил, что памятники нередко дешевле заказывать в регионах — их изготовление может обходиться в 2–2,5 раза ниже, чем в столичных мастерских.