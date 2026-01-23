Финансовый консультант Матвеева отметила, что грамотная стратегия закупок позволяет минимизировать расходы

Цены на продукты растут, и многие семьи стараются более тщательно планировать бюджет. Однако можно сделать расходы на питание более управляемыми, изменив подход к покупкам. Об этом Life.ru рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

По ее словам, грамотно выстроенная стратегия закупок позволяет минимизировать колебания расходов и фактически зафиксировать траты на продукты на год вперед. Эксперт советует сформировать базовую продуктовую корзину, которая будет включать товары, используемые круглый год и закрывающие основные потребности семьи. В нее обычно входят крупы и макароны, молочные продукты, мясо и птица, овощи длительного хранения, хлебобулочные изделия и продукты первой необходимости.

Вторая часть корзины остается переменной и строится по принципу сезонности. Свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень целесообразно покупать в периоды пикового предложения, когда цены минимальны. Это позволяет удерживать расходы в рамках запланированного бюджета.

Дополнительно помогают акции, программы лояльности и кешбэк-сервисы. Они особенно эффективны для товаров с длительным сроком хранения. Также выгодными часто оказываются оптовые закупки и крупные упаковки круп, макарон, сахара, муки и замороженных продуктов, где цена за единицу ниже.

Фиксация стоимости продуктовой корзины не связана с жесткой экономией или отказом от привычных продуктов. Такой подход дает управляемость расходов, финансовую предсказуемость и позволяет планировать бюджет без потери разнообразия в питании.