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    Финансовый консультант Ковалева отметила, что карманные деньги нужны детям для развития самостоятельности

    Финансовый консультант Любовь Ковалева поделилась советами, как при помощи карманных денег научить ребенка планировать траты. В эфире «Кубань 24» она объяснила, что карманные деньги нужны для развития самостоятельности у детей.

    Ковалева сравнила умение обращаться с деньгами с умением плавать: научиться этому можно только на практике. С семи лет ребенку можно давать небольшие суммы, постепенно увеличивая их и интервал между выдачами. В подростковом возрасте можно выдавать деньги раз в месяц.

    Сумма должна быть комфортной для семейного бюджета. Важно, чтобы ребенок не мог потратить ее бездумно, а учился планировать покупки. Для начала лучше давать наличные, чтобы ребенок видел, как они расходуются.

    Перед выдачей денег следует обсудить с ребенком, на что он может их потратить, и установить правила. Например, можно договориться, что нельзя тратить всю сумму на сладости. Родители должны следить за тем, как ребенок соблюдает правила, и при необходимости корректировать их.

    Ковалева подчеркнула, что ошибки в процессе обучения — это нормально. Главное — не ругать ребенка за них, а разбирать вместе, как учебный процесс.