Финансовый эксперт Жукова: чтобы начать инвестировать, сперва нужно выбрать надежного брокера

Чтобы начать грамотно инвестировать, первым делом нужно найти на рынке надежного брокера. Таким советом с изданием «Мир 24» поделилась финансовый эксперт Наталья Жукова.
Брокером эксперт назвала компанию-посредника, которая дает обычным инвесторам доступ к бирже. Без брокера начинающий инвестор не сможет купить ценные бумаги и другие активы. Далее открывается инвестиционный счет, который пополняется за счет приобретенных активов.
Такие факторы, как обещание высокого дохода за короткий срок или когда вас просят немедленно перечислить деньги, сообщают, что перед вами мошенник. Жукова призвала внимательно относиться к подобного рода просьбам и предложениям.
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