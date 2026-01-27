Финансовый эксперт Волкова поделилась стратегией безболезненной оптимизации бюджета в 2026 году

В условиях возможного роста цен в 2026 году управление личными финансами приобретает особую актуальность. Финансовый эксперт Татьяна Волкова поделилась стратегией безболезненной оптимизации бюджета в беседе с «Газетой.Ru» .

Первое правило — не спешить «резать расходы». Эксперт рекомендует начать с анализа расходов, разделив их на четыре группы: базовые траты (кредиты, ЖКХ, продукты), будущее (инвестиции, накопления), развитие (книги, курсы) и маленькие радости (хобби, развлечения). Такой подход поможет выявить «дыры» в бюджете, написали «Известия».

Затем следует определить долю дохода, направляемую на каждую категорию. Волкова предлагает оставлять 60% на общие нужды и откладывать не менее 10% на будущее или инвестировать.

«Это не жесткие правила, а способ увидеть перекосы», — объясняет Волкова. Она подчеркивает, что жесткие ограничения часто приводят к финансовым срывам, поэтому лучше устанавливать удобные лимиты на расходы. Эксперт также отмечает опасность мелких трат, которые в сумме могут составлять значительные суммы.