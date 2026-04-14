Финансовый эксперт Волкова объяснила, что банки изначально учитывают риски невозврата кредитов

Банки изначально учитывают риски невозврата кредитов в своей финансовой модели. Об этом напомнила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с «ФедералПресс» .

По словам специалиста, при выдаче займов создается резервный фонд — заранее выделенная сумма, предназначенная для покрытия возможных убытков. Если заемщик объявляет себя банкротом и вернуть средства не удается, потери компенсируются из этого резерва.

«При этом банки, безусловно, стараются вернуть хотя бы часть средств через стандартные процедуры, но если это невозможно, потери уже учтены в системе заранее», — объяснила Волкова.

Она также отметила, что банкротство выступает своеобразным фактором сдерживания инфляции. После прохождения этой процедуры покупательная способность человека резко падает: он начинает экономить, сокращает расходы и фактически перестает быть активным потребителем.