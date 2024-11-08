Финансовый эксперт Тумин посоветовал оформлять сразу несколько небольших вкладов

Специалист в сфере финансов Валерий Тумин рассказал, как эффективно копить и сберегать деньги. В беседе с РИАМО он посоветовал использовать краткосрочные вклады.

По словам специалиста, такой вариант считается выгодным ввиду сложившейся экономической ситуации. Речь идет о частом изменении ключевой ставки и росте процентов по депозитам.

«Если вкладчик хочет выиграть на тренде на повышение ставки, практично будет оформлять несколько небольших вкладов, чтобы иметь возможность переоформлять их раз в месяц-два», — отметил Тумин.

Он также сообщил, что не стоит закрывать действующие счета. Лучше дождаться начисления процентов и уже потом искать новый продукт с более выгодными условиями, добавил сайт KP.RU.