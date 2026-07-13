Финансовый эксперт Тюрнева сообщила, что сборы первоклассника в 2026 году потребуют от 30 тысяч рублей

Финансовый консультант Анна Тюрнева рассказала в беседе с «Москвой 24» , что в 2026 году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей. Сумма зависит от региона проживания, требований школы и выбора товаров.

В базовый набор входят школьная и спортивная форма, сменная обувь, рюкзак, пенал, канцелярские принадлежности и многое другое. Эксперт рекомендовала получить точный список от школы, так как некоторые материалы приобретаются централизованно для всего класса.

«В целом, самая затратная часть подготовки — одежда и обувь: на них обычно приходится 50–60% всех расходов», — добавила Тюрнева.

Середина июля — удачное время для подготовки к школе. Основной ассортимент есть в магазинах и на маркетплейсах, а у родителей остается почти полтора месяца, чтобы распределить расходы.