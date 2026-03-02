Финансовый эксперт Солдатенкова назвала гибкость основным преимуществом накопительных счетов

Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала о преимуществах накопительных счетов в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, в первую очередь такие инструменты привлекают своей гибкостью. Их выбирают те, кто хочет сохранить капитал и иметь к нему свободный доступ.

«Именно эта особенность принципиально отличает накопительный счет от классического депозита, где при досрочном изъятии средств доход нередко пересчитывается по сниженной ставке», — объяснила специалист.

Она добавила, что повышенная ставка как по вкладам, так и по накопительным счетам возможна при открытии продуктов на финансовых платформах из-за наличия совместных предложений и собственных программ лояльности площадок.