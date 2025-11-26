Финансовый эксперт Шнейдерман рассказал, что начинающим инвесторам лучше всего подойдут банковские депозиты

По мнению эксперта, начинающим инвесторам лучше всего подойдут банковские депозиты. Несмотря на корректировку доходности после снижения ключевой ставки, депозиты по-прежнему обеспечивают стабильный и защищенный доход. Этот вариант идеален для тех, кто формирует финансовую подушку и не готов рисковать капиталом.

«Второй вариант — золото. Здесь важно понимать, что речь идет либо об обезличенных металлических счетах, либо о биржевых инструментах, а не о ювелирных изделиях», — пояснил Шнейдерман.

Биржевые инструменты, такие как контракты на разницу цен (CFD), согласованные ЦБ для трейдеров и инвесторов российской юрисдикции, стали популярными. По торговому обороту они уступают только валютной паре евро/доллар.

Инвестиции в физическое золото — монеты и слитки — перспективны для терпеливых инвесторов. Первые значительные результаты будут видны через три-пять лет, но золото не дает гарантированного дохода. Оно помогает диверсифицировать сбережения и сглаживать колебания рынка.

Для более опытных инвесторов можно рассмотреть внебиржевой валютный рынок. Однако здесь высокая волатильность, необходимость понимания макроэкономических процессов и умение работать с кредитным плечом.