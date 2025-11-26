Финансовый эксперт Шнейдерман рассказал, что начинающим инвесторам лучше всего подойдут банковские депозиты
Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал RT о стратегиях инвестирования накоплений.
По мнению эксперта, начинающим инвесторам лучше всего подойдут банковские депозиты. Несмотря на корректировку доходности после снижения ключевой ставки, депозиты по-прежнему обеспечивают стабильный и защищенный доход. Этот вариант идеален для тех, кто формирует финансовую подушку и не готов рисковать капиталом.
«Второй вариант — золото. Здесь важно понимать, что речь идет либо об обезличенных металлических счетах, либо о биржевых инструментах, а не о ювелирных изделиях», — пояснил Шнейдерман.
Биржевые инструменты, такие как контракты на разницу цен (CFD), согласованные ЦБ для трейдеров и инвесторов российской юрисдикции, стали популярными. По торговому обороту они уступают только валютной паре евро/доллар.
Инвестиции в физическое золото — монеты и слитки — перспективны для терпеливых инвесторов. Первые значительные результаты будут видны через три-пять лет, но золото не дает гарантированного дохода. Оно помогает диверсифицировать сбережения и сглаживать колебания рынка.
Для более опытных инвесторов можно рассмотреть внебиржевой валютный рынок. Однако здесь высокая волатильность, необходимость понимания макроэкономических процессов и умение работать с кредитным плечом.