Финансовый эксперт Сергеев рассказал, что банки будут бороться с мошенниками по новому закону

С 1 марта 2027 года в России начнет действовать закон «Антифрод 2.0», который обязует банки и мобильных операторов компенсировать ущерб клиентам в случае мошеннических действий. Чтобы предотвратить подобные ситуации, сотрудники банков проходят специальные тренинги. Как рассказал KP.RU эксперт по противодействию отмывания преступных доходов Антон Сергеев, существуют два верных признака, указывающих на возможное мошенничество.

Первым он назвал неожиданное решение снять все средства без предварительного уведомления банка. Вторым — нехарактерное для клиента поведение, например, нервозность и частые звонки.

В таких случаях профессиональный операционист может пригласить клиента в экранированную переговорную комнату, где нет мобильной связи и интернета. Это позволяет жертве мошенничества успокоиться и рассказать о ситуации.

Иногда предотвратить снятие денег для мошенников помогает звонок близкому человеку. Если же клиент все равно настаивает на своих действиях, сотрудник банка может обратиться в полицию.

По мнению юриста Ильи Русяева, ответственность с банка снимается, если он предпринял все возможные меры для предотвращения кражи, но клиент не прислушался к советам. Однако если телефон, с которого убеждали снять деньги, ранее был замечен в мошеннических действиях, ответственность может быть возложена на мобильного оператора.