Финансовый эксперт Щербаченко рассказал о росте цен на лыжи и сопутствующее снаряжение

Цены на лыжи и сопутствующее снаряжение в России растут, особенно заметно подорожал инвентарь для горнолыжного спорта. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Life.ru .

Специалист подчеркнул важность правильного выбора лыжного снаряжения, чтобы избежать ненужных расходов.

«Лыжи для фрирайда стоят от 40 тысяч рублей, ски-тура — от 30 тысяч рублей, фристайл-бэккантри — от 28 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Однако есть и более доступные варианты. В массовом сегменте беговые лыжи можно найти по цене от 2 тысяч рублей, а мини-лыжи (ски-борды, блейды) — от 600 рублей.