Финансовый эксперт Щербаченко посоветовал новичкам инвестировать не более 20% от своих средств

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко поделился советами с NEWS.ru для тех, кто хочет впервые попробовать себя в инвестициях в акции. Он рекомендует новичкам инвестировать не более 20% от своих средств.

Экономист советует начать с малого, диверсифицировать портфель и не вкладывать более 10–15% в одну акцию. При выборе брокера следует учитывать удобство интерфейса, размер комиссии и деловую репутацию.

Для краткосрочных инвестиций сроком до трех лет Щербаченко рекомендует выбирать стабильные компании с высокой ликвидностью. В долгосрочных инвестициях акцент стоит делать на рост и дивиденды. Важно анализировать скорость закрытия дивидендного гепа после выплаты.