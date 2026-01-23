Финансовый эксперт Щербаченко отметил, что размер накоплений должен покрывать расходы на пять-семь месяцев

Чтобы обеспечить себе финансовую стабильность и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, стоит сформировать подушку безопасности, посоветовал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, размер накоплений должен покрывать расходы на пять-семь месяцев, а в случае нестабильной работы — до двенадцати месяцев. Для создания такой подушки рекомендуется регулярно откладывать 10–20% от доходов.

Щербаченко подчеркивает, что финансовая подушка — это не инвестиции, а страховка на черный день. Поэтому не стоит тратить эти деньги на крупные покупки.

Эксперт рекомендует выбирать надежные финансовые инструменты, такие как банковские вклады или накопительные счета. Он также советует контролировать и пополнять накопления по мере роста доходов.