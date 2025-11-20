Финансовый эксперт Щербаченко напомнил, что поздний выход на пенсию может увеличить ее размер

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал Life.ru о преимуществах и рисках отсрочки выхода на пенсию.

По словам эксперта, поздний выход способен значительно повысить размер выплат благодаря специальным коэффициентам, установленным законом. Так, при отсрочке на 10 лет коэффициенты вырастут в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза.

Однако есть и минусы. Как пояснил специалист, работа может быть утомительной и отнимать время, которое человек планировал посвятить отдыху, семье или увлечениям.