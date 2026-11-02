Финансовый эксперт Патешман дал советы по управлению вкладами перед новогодними праздниками

Перед Новым годом банки могут запускать акционные вклады с повышенными ставками, но досрочно закрывать ради них уже действующий депозит не стоит. Об этом Life.ru рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман.

Если действующий депозит скоро заканчивается, новый вклад можно открыть заранее, чтобы зафиксировать ставку, а деньги перевести после окончания старого. По словам финансиста, при досрочном расторжении договора накопленная доходность сгорит.

Зарплату и премии, которые не потребуются сразу, эксперт советует разместить на накопительном счете с ежедневным начислением процентов на фактический остаток. Перед январскими праздникам стоит проверить график платежей: если банк перенес дату, временно свободные деньги также можно положить под процент.

При заметной разнице в условиях счет можно открыть в другом банке. Переводить деньги между собственными счетами через Систему быстрых платежей (СБП) можно без комиссии в пределах лимита до 30 млн рублей в месяц.