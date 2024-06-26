Финансовый эксперт Медведев: россияне, стремящиеся оплатить покупку частями, рискуют потерять деньги

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что россияне, которые берут товары в рассрочку, теряют больше денег, чем те, кто обращается за кредитом.

Эксперт пояснил, что в рассрочке прячутся хитрости, которые нельзя или очень трудно спрятать в кредите.

«Рассрочка содержит в себе, как правило, прямой обман. <…> Рассрочка полгода, из-за этого стоимость товара, который он купил, на 20% выше, чем цена того же товара без всякой рассрочки», — привел пример Медведев.

По такой рассрочке гражданину придется заплатить 40% годовых. Такого бы не было, если бы он взял кредит под 40% и вернул бы его досрочно.