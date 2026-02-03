Финансовый эксперт Матвеева предложила закупиться к весне мандаринами

В преддверии весеннего сезона важно заранее продумать продуктовые закупки, чтобы запастись витаминами и сэкономить деньги до роста спроса на определенные товары. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с Life.ru списком товаров, которые можно выгодно приобрести оптом.

Среди рекомендаций — цитрусовые, зимние ягоды и напитки.

«В феврале постепенно заканчивается сезон мандаринов, при этом сезон помело и личи продолжается», — отметила эксперт.

По ее словам, плоды, богатые витамином C, помогают укрепить иммунитет в переходный период между зимой и весной. Хранить их следует в прохладном месте без пакетов.