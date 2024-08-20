Финансовый эксперт Матвеева: метод пяти конвертов поможет организовать семейный бюджет

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева назвала легкий и эффективный способ организации семейного бюджета. Речь идет о методе пяти конвертов, сообщил Life.

Супругам следует объединить личные средства и разделить полученную сумму на пять основных категорий, пояснила эксперт.

По ее словам, первый конверт — необходимые расходы, к которым относятся аренда, счета за коммунальные услуги, еда, транспорт. Кроме того, нужно оставить деньги для финансовой подушки, развлечений, будущих крупных трат и ежегодных расходов.

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