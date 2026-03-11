Финансовый эксперт Малова отметила интерес петербуржцев к программе долгосрочных сбережений

Программа была запущена в России в 2024 году и представляет собой удобный способ накопления средств. Участникам предлагается вносить минимум две тысячи рублей ежегодно, а управляющая компания, представленная негосударственным пенсионным фондом (НПФ), занимается инвестированием внесенных денег, гарантируя получение прибыли.

По словам специалиста, жители Петербурга активно пользуются возможностями нового инструмента сбережений. Только в течение 2025 года горожане заключили почти 198 тысяч соглашений о долгосрочном хранении денежных средств, общий объем поступивших взносов превысил 11 миллиардов рублей.