Финансовый эксперт Лашко: при разводе мужу полагается доля из маткапитала только при использовании сертификата в браке

При расторжении брака перед бывшими супругами встает вопрос не только о разделе имущества, но и о распределении средств материнского капитала. Однако не всегда экс-мужу необходимо выделять долю сертификата, рассказал финансовый эксперт, глава ГК «Содействие» Алексей Лашков интервью «ФедералПресс» .

По словам специалиста, женщина обязана разделить эти средства с бывшим супругом только в том случае, если материнский капитал был использован в браке. Доля также полагается каждому ребенку, даже если он достиг совершеннолетнего возраста.

Однако если брак не был зарегистрирован, мужчина не может претендовать на средства сертификата, несмотря на то, что он официально является отцом детей, отметил Лашков.