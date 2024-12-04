Финансовый эксперт Лашко: маткапитал в качестве первого взноса поможет сэкономить на покупке жилья

Все меньше людей решаются на покупку собственной недвижимости в кредит из-за повышения ипотечной и ключевой ставок. Однако существует способ приобрести квартиру в новостройке без собственных средств, заявил финансовый эксперт Алексей Лашко сайту «ФедералПресс» .

Специалист отметил, что многие застройщики предлагают заключить сделку по условиям беспроцентной рассрочки. Она действует до сдачи дома в эксплуатацию.

Однако при оформлении такой льготы необходимо внести первый взнос. Эту сумму можно оплатить средствами материнского капитала. Такой шаг поможет зафиксировать стоимость жилья на этапе фундамента, подчеркнул Лашко.