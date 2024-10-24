Финансовый эксперт Круз: инвестировать и делать покупки нужно с холодной головой

Финансовый эксперт Рэйчел Круз опубликовала в Сети ролик с советами, которые, по ее словам, способны изменить жизнь. Мойка78 обнародовала данные рекомендации.

Так, специалист призвала не спешить делать покупки. Лучше отложить получение желаемого товара на некоторое время. За этот период удастся понять, действительно ли существует необходимость в определенной вещи.

«Если вы позволите эмоциям управлять собой, то часть покупок будут импульсивными», — пояснила эксперт.

Инвестировать тоже нужно с холодной головой, предупредила Круз. Захватывающие и привлекательные на первый взгляд идеи могут обернуться финансовым крахом.