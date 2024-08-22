Финансовый эксперт Коваленко посоветовала при подсчете финансовой нагрузки проанализировать все доходы и расходы

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с «Абзацем» рассказала, что при подсчете финансовой нагрузки сперва необходимо проанализировать все доходы и расходы в семье.

Ранее СМИ сообщали, что в России намерены ввести дополнительные меры по охлаждению потребительского кредитования в связи с ростом портфеля потребительских кредитов.

«Ежемесячный платеж не должен превышать 40% от дохода семьи», — сказала Коваленко.

Финансовый эксперт Ольга Сыса согласилась с коллегой, а также призвала не брать импульсивные кредиты и кредиты на погашение прошлых займов. По ее словам, лучше всего использовать заемные деньги для финансирования таких вещей, как образование или жилье.