Финансовый эксперт Конев посоветовал остерегаться проектов, обещающих быструю прибыль | 360°

Общество 06 мая 2024, 11:18 Финансовый эксперт Конев посоветовал остерегаться проектов, обещающих быструю прибыль

Читать 360 в

Финансовый эксперт Никита Конев заявил, что не стоит прислушиваться к советам от непроверенных специалистов по ведению личного бюджета. Некоторые рекомендации в социальных сетях могут нанести вред, отметил он в беседе с «Газетой.ru».

«Первый такой совет — тратьте много, и вам вернется еще больше. Такие убеждения приводят к тому, что человек начинает жить не по средствам и не может понять, почему у него не получается откладывать деньги», — пояснил Конев.

Реклама

По его словам, также не стоит доверять программам, которые обещают быструю прибыль. В 2023 году количество нелегальных финансовых проектов в РФ побило исторический рекорд, добавили «Известия».