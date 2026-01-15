Финансовый эксперт Карпычева отметила, что оплата товаров долями делает покупки доступнее

Оплата товаров частями может быть удобным инструментом для покупок, но при неправильном подходе она способна создать дополнительные финансовые трудности. Об этом рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева в интервью «Москве 24» .

Эксперт подчеркнула, что возможность оплаты товаров и услуг долями делает покупки доступнее. «При этом пользоваться приобретенным можно сразу, а сумму, которая могла бы уйти полностью, получится потратить на другие нужды или оставить работать на банковском вкладе», — отметила она.

Карпычева предупреждает, что некоторые продавцы могут устанавливать более высокие цены на товары, предлагаемые с возможностью постепенной оплаты. Поэтому важно заранее изучить рыночную стоимость желаемого товара. Также следует проверить, не предусмотрены ли при такой покупке дополнительные страховые платежи или другие платные услуги.

Эксперт обратила внимание на то, что за просрочку платежей часто начисляют проценты, что может привести к дополнительным расходам. Она также подчеркнула, что покупка долями создает иллюзию доступности, что может привести к необдуманным тратам.

Анна Карпычева рекомендовала обдумывать траты один-два дня, взвешивать все за и против и внимательно читать условия. Важно помнить, что общая сумма ежемесячных расходов на оплату приобретенных вещей не должна составлять более 30% от общего дохода, чтобы финансовая нагрузка не стала излишней.