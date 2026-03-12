Финансовый эксперт Храпунова призвала взрослых объяснять детям важность возврата кредитов

Директор фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik обратила внимание на проблему снижения платежной дисциплины среди российской молодежи. Она подчеркнула, что молодым людям необходимо осознавать последствия несоблюдения финансовых обязательств.

Храпунова отметила: «Банкротство — это крайняя мера, и начинать жизнь с банкротства нельзя». Она призывает взрослых объяснять детям важность возврата кредитов.

Эксперт также подчеркнула значимость кредитного рейтинга для получения кредитов и займов в будущем. Она предостерегла молодежь от необдуманного использования финансовых инструментов, таких как кредитные карты и займы в микрофинансовых организациях, поскольку это может привести к отказу в выдаче ипотеки или других кредитов в будущем.

«Тут необходимо грамотное финансовое поведение. Оно — как залог успеха на всю будущую жизнь совершенно точно», — заключила Храпунова.

Она подчеркнула, что каждый молодой человек должен тщательно анализировать свои финансовые возможности и осознанно подходить к использованию кредитных продуктов.