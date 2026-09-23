Финансовый эксперт Хохлов дал советы, как справиться с кредитами после потери работы

Потеря работы может серьезно ударить по семейному бюджету, особенно если у вас есть кредиты. Финансовый эксперт Георгий Хохлов рассказал РИАМО , как в такой ситуации не допустить просрочек по платежам.

Специалист советует начать с оценки финансового положения, собрав документы о доходах от работодателя, банковские выписки и кредитные соглашения. Также необходимо учесть выплаты при увольнении: выходное пособие и сохранение среднего заработка на период поиска работы, пишет «ФедералПресс».

Далее следует составить план расходов на ближайшие месяцы, выделив обязательные платежи за жилье, коммунальные услуги, продукты, лекарства, транспорт и кредиты. Эксперт Георгий Хохлов подчеркнул, что каникулы не означают списания долга. В льготный период штрафы не начисляются, но проценты продолжают капать по условиям договора и погашаются позже. Сам факт оформления каникул не должен портить кредитную историю.

Механизм позволяет приостановить платежи или уменьшить их размер на срок до полугода при падении дохода минимум на 30% за два месяца. Для жилья предусмотрен отдельный инструмент — ипотечные каникулы.