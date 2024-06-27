Финансовый эксперт Ходченков: получение ненужного образования — инвестиция, которая не принесет прибыли

Финансовый эксперт Евгений Ходченков рассказал о вредных привычках и решениях, которые незаметно крадут деньги из личного бюджета. Речь идет об импульсивных покупках и пренебрежении планированием, сообщил сайт «ТСН24».

Еще один фактор, разоряющий кошелек, — вложение в бесполезное образование. Такое обучение — это инвестиция, которая не принесет прибыли, пояснил эксперт.

Он отметил, что перед выбором специальности важно проанализировать рынок труда. Кроме того, необходимо попробовать себя в разных сферах.

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