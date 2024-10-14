Финансовый эксперт Енанов посоветовал использовать ChatGPT для составления меню и экономии на продуктах

Умение рационально использовать продукты поможет сократить количество походов в магазин. Об этом рассказал финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов в беседе с «Известиями».
Он посоветовал обратить внимание на ChatGPT. Платформа с искусственным интеллектом может составить меню на неделю, отметил эксперт.
По его словам, технология способна порекомендовать блюда по перечню имеющихся продуктов. Если чего-то не хватает, нейросеть определит список покупок. Именно это позволит избежать импульсивных трат и сэкономить, пояснил Енанов.
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