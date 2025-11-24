Финансовый эксперт Борисова отнесла коньки к самому популярному зимнему спортинвентарю

Зима в России традиционно сопровождается повышением интереса к зимним видам спорта. В этом году на коньки приходится более миллиона поисковых запросов, что делает их самым востребованным спортивным инвентарем, сообщила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с NEWS.ru .

По ее словам, коньки лидируют с более чем миллионом запросов в октябре, за ними следуют шайбы, лыжи, ватрушки и клюшки.

«На лыжи приходится чуть более 633 тысяч запросов, на ватрушки — около 356 тысяч, клюшки — более 229 тысяч», — отметила эксперт.

Она также добавила, что число пользователей, ищущих информацию о коньках, сократилось на 55%, а интерес к ватрушкам снизился на 35,7%. Тем не менее, наблюдается увеличение спроса на другие спортивные товары.